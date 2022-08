Paulinho vai falhar clássico com o FC Porto

Paulinho é baixa certa no Sporting para o jogo do próximo fim de semana diante do FC Porto. A garantia foi deixada por Rúben Amorim este sábado, após o triunfo leonino por 3-0 diante do Rio Ave "Não vai estar disponível no jogo com o FC Porto. Teremos outros e agora é preparar o jogo e ir lá para vencer", disse o treinador, à SportTV.