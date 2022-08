Paulo Agostinho troca Sporting pelo Panathinaikos

Sporting e Panathinaikos têm tudo fechado para a transferência de Paulo Agostinho: o avançado, de 20 anos, leão desde 2018, faz o caminho inverso do médio Alexandropoulos, devendo, ainda assim, integrar numa fase inicial a equipa B do emblema de Atenas.Depois de sair do Belenenses, o atacante iniciou o seu percurso nos juniores dos verdes e brancos, represetando, também as equipas B e de sub-23.