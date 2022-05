Paulo Andrade e o 2.º lugar: «É pena porque podíamos ser bicampeões»

Paulo Andrade, antigo administrador da Sporting SAD, mostrou-se satisfeito pelo apuramento dos leões para a Liga dos Campeões na próxima época, mas diz que "sabe a pouco" à equipa de Rúben Amorim."É pena porque podíamos ser bicampeões, até porque não acredito que o FC Porto consiga passar na Luz, mas é claro que este segundo lugar é extremamente importante do ponto de vista financeiro. Os três grandes carecem destas verbas como de pão para a boca", vincou à Rádio Renascença, sobre uma "conquista" que "evita a necessidade de se vender mais um ou dois jogadores".Paulo Andrade frisou ainda que, no que diz respeito a reforços, o clube de Alvalade "precisa de reforçar a defesa, porque a nível de centrais estão com alguma idade" e de um ponta de lança, já que "continua com imenso poderio atacante, mas há sempre dificuldade em colocar a bola na baliza".