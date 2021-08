Paulo Futre sobre João Palhinha: «É um dos melhores trincos do mundo»

O antigo futebolista Paulo Futre considerou este sábado que o médio do Sporting João Palhinha é "um dos melhores trincos do mundo" e indispensável para o técnico dos leões, Ruben Amorim.

Em declarações à agência Lusa, o antigo jogador formado no clube de Alvalade concordou com o treinador do Sporting, que afirmou, na sexta-feira, que "não trocava nenhum jogador do plantel do Sporting por outro do Benfica ou FC Porto" e justificou as palavras de Amorim com o facto de já contar com Palhinha no plantel.

"Se analisarmos jogador por jogador, não há assim um grande craque que se destaque, das outras equipas. O que ele poderia querer, se não o tivesse, mas já tem, é o Palhinha", atirou Paulo Futre, à margem de uma homenagem em que lhe foi atribuída a medalha de ouro da cidade do Montijo.

Segundo Paulo Futre, "a nível desportivo e futebolístico", João Palhinha "é um dos melhores trincos do mundo", e mesmo "o melhor dos que ainda não estão nos grandes tubarões", motivo pelo qual não fica surpreendido com o interesse de vários clubes europeus no médio.

"Hoje em dia, no futebol atual, um trinco é tudo para a equipa. Podes ter muita gente forte no ataque, na defesa, mas o trinco é o homem que faz funcionar a equipa toda e que faz a diferença numa equipa, como o Palhinha", analisou.

Ainda assim, questionado se concorda que, mesmo na eventualidade de perder Palhinha antes do encerramento do mercado, o Sporting é o principal candidato ao título, como afirmou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, o antigo internacional português preferiu colocar os leões no mesmo patamar que os rivais.

"O Sporting é sempre um dos favoritos e neste ano é mais favorito do que no ano passado, mas, antes de começar a época, são sempre os três grandes que são favoritos à conquista do título", concluiu.

O antigo jogador de Sporting, Benfica e FC Porto foi hoje homenageado pela Câmara Municipal do Montijo, recebendo a Medalha de Ouro da cidade, numa cerimónia realizada no edifício da Assembleia Municipal, no centro da cidade de onde é natural.