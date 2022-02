Paulo Meneses: «Rúben Amorim será um nome incontornável do futebol europeu»

No dia em que o Sporting recebe o Manchester City na Liga dos Campeões, o portal 'The Athletic' dedica um extenso artigo a Rúben Amorim, treinador que muitos jornais ingleses já classificaram como "o novo Mourinho". No texto é recordado o seu passado enquanto jogador, mas também como técnico, bem como a aposta arriscada, mas ganha, que o Sporting fez ao contratar por 10 milhões de euros um treinador tão jovem.Paulo Meneses, diretor de scouting do Sp. Braga, recorda a passagem de Amorim pelos arsenalistas. "Aqui em Braga o impacto do Rúben Amorim foi tremendo. Primeiro na equipa B, depois na equipa principal. A personalidade e a forma como trabalha fez-nos pensar que podíamos estar na presença de um treinador de topo", recorda.Uma das principais tarefas de qualquer treinador é fazer com que as suas ideias passem para os jogadores. "O Rúben é um treinador que tem tudo. Dos jogadores à administração até ao staff, toda a 'compra' as suas ideias. Esta é a chave para criar uma mentalidade ganhadora. Tem uma personalidade forte mas, ao mesmo tempo, não divide o grupo. Com a sua liderança forte ele une e congrega todos à sua volta. É muito inteligente do ponto de vista das relações humanas e da comunicação. Estas são as principais virtudes do Rúben como treinador", acrescenta Paulo Meneses.Outra fonte, que não aparece identificada, explica no mesmo artigo do 'The Athletic' a mesma ideia. "O seu super poder não é o 3x4x3, mas sim a sua comunicação. Com a imprensa, com os adeptos e com os jogadores."Paulo Meneses prossegue: "O seu estilo de jogo é claramente pragmático. É um treinador estudioso, com grande capacidade de trabalho e muita intuição. Além disso, é um líder nato, com grandes capacidades de comunicação, tanto interna como externamente. A sua vontade de ganhar e a convicção de que com trabalho árduo tudo é possível torna-se contagiante. O trabalho de grupo é realmente um ponto crucial na filosofia de Rúben Amorim."E a finalizar o diretor de scouting do Sp. Braga deixa uma garantia: "O Rúben está destinado a um clube de uma das cinco grandes ligas. Terá de ser um projeto ambicioso, ele é um treinador extremamente ambicioso. Nada o empolga mais do que ganhar grandes troféus. Dadas as suas qualidades de liderança e ao seu trabalho, não tenho dúvidas de que será um nome incontornável do futebol europeu nos próximos anos."