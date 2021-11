Pedido de despenalização não foi avante e Hummels falha mesmo o Sporting-Dortmund

Ponto assente: Mats Hummels está mesmo suspenso para o embate com o Sporting, na 5ª jornada da Liga dos Campeões, na quarta-feira. Puxando a cassete atrás, depois de o experiente central ter visto o vermelho direto na receção ao Ajax, o Dortmund protestou a decisão e tentou a despenalização junto da UEFA, que todavia acabou por não ir avante.De resto, foi o próprio treinador da equipa alemã, Marco Rose, quem confirmou a ausência do internacional alemão do jogo em Alvalade. "A suspensão do Mats mantém-se, por isso não estará disponível para o jogo de quarta-feira", atirou, na antevisão à receção deste sábado ao Estugarda, da 12ª jornada da Bundesliga e o derradeiro jogo antes da visita do Dortmund a Lisboa.Recorde-se que a partida com o Dortmund pode ser decisivo para as contas do grupo e, na perspectiva do Sporting, 'basta' uma vitória por dois ou mais golos para selar a passagem da equipa de Rúben Amorim aos oitavos-de-final da liga milionária.