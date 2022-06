Pedro Marques deixa Sporting em definitivo e assina pelo NEC

Pedro Marques vai colocar um ponto final na sua ligação ao Sporting e prepara-se para rumar, a custo zero, ao NEC, emblema da principal divisão do campeonato holandês, apurouDe acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o avançado, de 24 anos, vai assinar um contrato válido com o clube da Eredivisie até 2025. Por sua vez, o Sporting reserva uma percentagem do passe numa futura venda.Depois de reforçar os leões em 2016, então para os juniores, Pedro Marques subiu pelos sub-23 e equipa B até à equipa principal, onde fez dois jogos - e marcou dois golos. Pelo meio seguiram-se empréstimos ao Dordrecht e Den Bosch, ambos do campeonato holandês, e Gil Vicente e Famalicão.