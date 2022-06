Pedro Marques despede-se do Sporting: «Anos de boas experiências e enorme aprendizagem»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Marques (@pierre__marques)

Pedro Marques despediu-se esta terça-feira do Sporting. O avançado, que representa os leões desde 2016, vai rumar ao NEC , da principal divisão do campeonato holandês e, nas redes sociais, agradeceu os anos que passou de verde e branco."Chegou o momento, o momento de dizer adeus e agradecer ao Sporting Clube de Portugal, a todos os que lá trabalham e aos fantásticos adeptos. Foram muitos anos de boas experiências e enorme aprendizagem. Estou grato por tudo e desejo a melhor das sortes. Saudações leoninas", escreveu na sua página de Instagram.Recorde-se que Pedro Marques, que vai assinar um contrato válido com o clube da Eredivisie até 2025, chegou aos leões em 2016 para reforçar os juniores. Subiu pelos sub-23 e equipa B até à equipa principal, onde fez dois jogos e marcou dois golos. Pelo meio seguiram-se empréstimos ao Dordrecht e Den Bosch, ambos do campeonato holandês, e Gil Vicente e Famalicão.