Pedro Mendes desmente António Silva Campos: «Não quero ser o que ganha mais, nem coisa parecida»

Pedro Mendes, avançado, de 22 anos, que na época passada contribuiu para o regresso do Rio Ave ao escalão principal, nega a informação veiculada pelo presidente vila-condense, António Silva Campos, segundo o qual as exigências financeiras do atacante estariam a inviabilizar a sua permanência no emblema nortenho."Não quero ser o que ganha mais, nem coisa parecida", assegurou Pedro Mendes, em declarações ao programa 'Bola Branca' da Rádio Renascença, deixando claro que um entendimento com Silva Campos depende apenas de uma reunião que ainda não foi agendada. "Estou à espera que o presidente do Rio Ave, o meu empresário e eu possamos reunir para vermos a melhor solução. Tanto para mim como para o clube", acrescenta o jovem dianteiro.Luís Freire, percebe-se pelo discurso de Pedro Mendes, é peça fundamental para a obtenção de um acordo. "Estive com ele no Nacional, agora, no Rio Ave e as coisas têm corrido bem. O treinador já me abordou e o clube também. Mesmo os próprios jogadores estão de braços abertos para mim", assegura o avançado que contribuiu com uma dezena de golos na caminhada de regressa à Liga Bwin.Apesar do desejo de continuar nos 'Arcos', o atacante formado no Moreirens, não descarta a possibilidade de regressar a Alvalade. "Passa-me pela cabeça. É o meu clube, tenho contrato com o Sporting, neste momento estou a treinar no Sporting e claro que me passa pela cabeça", confessa o dianteiro.