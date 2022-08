Pedro Mendes despede-se do Sporting: «Nunca esquecerei a minha estreia calorosa em Alvalade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Mendes (@pedro9mendes)

O Ascoli oficializou nesta segunda-feira a contratação de Pedro Mendes. O avançado deixa o Sporting e assina um contrato válido por cinco temporadas."Obrigado ao Sporting Clube de Portugal pelos cinco anos em que representei este grande clube. Quero também agradecer a todos os que fizeram parte deste meu percurso por me ajudarem a evoluir enquanto jogador e enquanto pessoa. Uma palavra de apreço aos adeptos do Sporting, que sempre me apoiaram. Nunca esquecerei a minha estreia calorosa em Alvalade", escreveu Pedro Mendes nas redes sociais.