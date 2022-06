Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Mendes: «O Rúben Amorim ainda me vai dar os parabéns» Esteve em destaque na subida do Rio Ave e mantém o futuro em aberto. Tem contrato com o Sporting, mas ainda não foi contactado pela estrutura, que nem sequer o felicitou pela subida. Gostava de continuar em Vila do Conde





• Foto: José Gageiro/Movephoto