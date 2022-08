Pedro Mendes recusa Rio Ave e ruma ao Ascoli

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Mendes recusou proposta do Rio Ave declarações do presidente António Silva Campos. Avançado considera que não estão reunidas as condições.



Pedro Mendes vai reforçar o Ascoli da segunda divisão Italiana.



[@pedromsepulveda] pic.twitter.com/PmRRbpqgvX — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) August 24, 2022

Afinal, o futuro de Pedro Mendes não vai passar pelo Rio Ave. Os vilacondenses até tinham chegado a acordo com o Sporting para contratar o avançado por 500 mil euros, mas o jogador recusou a oferta dos nortenhos e acabou por optar por uma outra, proveniente do Ascoli, da Série B italiana.O dianteiro terá já viajado para Itália, como mostra a foto partilhada pelo jornalista Pedro Sepulveda. No seu 'tweet' refere ainda que o avançado irá ter à sua espera um contrato válido até 2025.