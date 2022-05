Pedro Porro apresenta a sua academia em Don Benito

Hoy hemos presentado con @Pedroporro29_ en @Ayto_DonBenito el I #CampusPedroPorro, que será del 27 de junio al 1 de julio.



O Campus de Futebol Pedro Porro vai arrancar no dia 27 de junho em Don Benito, a terra natal do jogador do Sporting que pretende ajudar a descobrir novos talentos e proporcionar momentos de lazer aos mais jovens.Esta academia vai receber crianças entre os 6 e os 14 anos que, além dos treinos, ainda terão a oportunidade de participar em atividades aquáticas.A experiência durará uma semana e terá um custo de 115 euros que já engloba o equipamento. O projeto foi oficialmente lançado hoje e contou a presença do lateral leonino.