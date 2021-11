Pedro Porro assinala regresso aos treinos: «Cair e levantar. Estou de volta!»

Pedro Porro regressou esta segunda-feira aos trabalhos no relvado e fez questão de assinalar essa presença no treino do Sporting de preparação para o duelo com o Varzim, para a Taça de Portugal, nas redes sociais.

"Cair e levantar. Estou de volta, esperamos por vocês quinta-feira! Taça de Portugal", escreveu o lateral-direio internacional pela Espanha.