Pedro Porro condicionado antes da partida para Istambul

O Sporting voltou a treinar este domingo de manhã, com vista ao jogo de terça-feira com o Besiktas, a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pedro Porro e Bruno Tabata foram as únicas ausências, sendo que o lateral espanhol fez treino condicionado e tratamento à entorse traumática que sofreu no tornozelo direito diante do Belenenses, enquanto o médio brasileiro realizou trabalho no ginásio.





Refira-se que a comitiva verde e branca viaja para a Turquia ainda hoje, estando marcada para amanhã a conferência de imprensa de antevisão à partida (18h15), antes do habitual treino de adaptação ao relvado do Besiktas Park (19 horas).