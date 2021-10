Pedro Porro descansa adeptos após sair lesionado e de maca: «Não parece nada de grave»

Pedro Porro descansou os adeptos do Sporting, instantes depois de ter saído lesionado do jogo com o Belenenses (0-4), de maca e em lágrimas, após uma entrada dura de André Frias.





Não parece nada de grave,

Boa Vitoria Vamos @Sporting_CP — Pedro Porro (@Pedroporro29_) October 15, 2021

"Não parece nada de grave. Boa vitória. Vamos", disse o defesa no Twitter. Recorde-se que o internacional espanhol entrou aos 63' e acabou por ser substituído aos 75', com muitas queixas, o que de imediato levantou suspeitas sobre uma eventual mazela grave.Logo após a partida, Rúben Amorim disse não conhecer a extensão da lesão, frisando que "não valia a pena sofrer por antecipação". "Não sabemos ainda o que tem, temos de esperar, pode ser até mais o susto, não sei, vamos esperar... Não vale a pena sofrer por antecipação. Cabe ao treinador e à equipa técnica ver se pode jogar no próximo jogo. Se não, joga o Esgaio ou o Esteves, estão os dois preparados", disse o treinador.