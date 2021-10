Pedro Porro eleito melhor defesa do mês de setembro da Liga Bwin

Pedro Porro foi eleito o melhor defesa do mês de setembro da Liga Bwin. O lateral do Sporting recolheu um total de 19% dos votos dos principais treinadores da competição e superou a concorrência de Lucas Veríssimo, do Benfica (16%), e de Coates, também dos leões (14%).





Após ter acumulado atrás de na última época, o atleta volta a conquistar os treinadores com o desempenho em setembro!

O espanhol, que foi titular em todos os encontros nesse mês, apontou dois golos decisivos, nos triunfos frente a Marítimo Estoril (ambos por 1-0), e contribuiu com uma assistência no duelo com o FC Porto, que terminou com empate a um