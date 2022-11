Pedro Porro na ressaca do adeus à Champions: «Ser de um clube não é só nas vitórias»

Ser de um clube não só nas vitórias mas também nos momentos menos bons. Ninguém disse que seria fácil mas estamos juntos e continuamos sempre a honrar o clube e o símbolo que temos no peito. Sempre foi e sempre será pelo @Sporting_CP pic.twitter.com/5SnDOA6gVl — Pedro Porro (@Pedroporro29_) November 2, 2022

Pedro Porro deixou esta quinta-feira nas redes sociais uma publicação, garantindo que os jogadores do Sporting vão continuar a "honrar o clube e o símbolo", não obstante o adeus à Champions, depois da derrota de ontem, em Alvalade, com o Eintracht Frankfurt ( 1-2 ).O defesa espanhol deixou também uma mensagem aos adeptos, lembrando que o apoio não deve ser dado apenas nas vitórias."Ser de um clube não é só nas vitórias, mas também nos momentos menos bons. Ninguém disse que seria fácil mas estamos juntos e continuamos sempre a honrar o clube e o símbolo que temos no peito. Sempre foi e sempre será pelo Sporting", escreveu Porro.Recorde-se que os leões ficaram em terceiro no grupo e vão agora disputar o playoff de acesso aos oitavos da Liga Europa.