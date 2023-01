Eleito o homem do jogo diante do Vizela , com um golo e uma assistência, Porro foi questionado sobre o futuro, e procurou fugir à questão."Não falo do mercado e não digo se fico ou vou embora. Estou concentrado no Sporting, estou feliz e vou continuar", afirmou o ala, à Sport TV, onde também abordou o jogo: "Não foi a melhor partida mas conseguimos a vitória e isso foi o mais importante. Agora temos de seguir, corrigir os erros, aprender com o que temos feito mal e melhorar o que temos feito bem".