Sporting esclarece lesão de Porro

Poucas horas depois do triunfo em casa diante do Besiktas, na Liga dos Campeões, a equipa do Sporting regressou esta manhã à Academia, em Alcochete, para mais uma sessão de trabalho.





Os jogadores que foram titulares diante dos turcos fizeram apenas trabalho de recuperação - como é hábito depois dos jogos -, enquanto que os restantes trabalharam às ordens de Rúben Amorim.Os leões informam que Pedro Porro tem uma mialgia na coxa direita e não treinou, assim como Tiago Tomás que continua a fazer tratamento.O Sporting, que joga domingo em Paços de Ferreira, volta a treinar na amanhã, de manhã.