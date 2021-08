Pedro Porro: «Um ano do melhor momento da minha vida»

Pedro Porro recordou este domingo, no seu Twitter, a chegada ao Sporting na época passada, algo que irá recordar para sempre. "Um ano do melhor momento da minha vida", pode ler-se na publicação do lateral direito dos leões.





1 año del mejor momento de mi vida @Sporting_CP pic.twitter.com/RT91PYQn2P — Pedro Porro (@Pedroporro29_) August 15, 2021

De recordar que Porro chegou a Alvalade na época passada, por empréstimo do Manchester City, tendo pegado de estaca na equipa verde e branca.