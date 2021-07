Pedro Porro vai parar entre 4 a 6 semanas

Pedro Porro vai ficar fora dos relvados por um período entre as quatro e as seis semanas, apurou Record. Desta forma o defesa do Sporting vai falhar a Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para o próximo dia 31, e ainda o arranque da Liga Bwin, marcado para o fim de semana de 7/8 agosto.





Como os leões deram conta hoje, o internacional espanhol sofreu uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito, na partida com o Belenenses SAD.Porro esteve apenas 11 minutos dentro de campo, antes de sair lesionado para dar o lugar a Rúben Vinagre, jovem que se encontra emprestado pelo Wolverhampton. O internacional pela 'Roja' entrou com o auxílio de muletas para o interior do autocarro da equipa leonina.