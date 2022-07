Pedro Porro volta à equipa

Depois de uma partida em falso, Porro voltou ontem a trabalhar com a restante equipa, sem limitações. Apesar de se ter apresentado em pleno no dia 27 de junho, o ala foi infetado por uma gripe, e falhou os testes com o Casa Pia e o Vilafranquense. Já totalmente restabelecido, o espanhol deverá estrear-se nesta pré-época num dos particulares marcados para sábado (Estoril de manhã e B SAD à tarde).O único ausente do Sporting no regresso aos treinos foi o holandês Jeremiah St. Juste. O central, de 25 anos, sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito, no domingo, e tem estado em tratamento desde essa altura, incluindo na folga e ontem. O problema não preocupa os responsáveis clínicos. St. Juste estará disponível para seguir para estágio com a equipa, a partir de domingo.