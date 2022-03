Pedro Proença dá os parabéns a Varandas: «Que a sua liderança se revista de enorme sucesso»

Felicito Frederico Varandas, hoje reeleito Presidente do @Sporting_CP para o próximo quadriénio.

Tal como já havia feito com o novo presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, Pedro Proença felicitou a recondução de Frederico Varandas à frente do Sporting."Felicito Frederico Varandas, hoje reeleito presidente do Sporting para o próximo quadriénio. Em meu nome e da Liga Pportugal faço votos para que a sua liderança se revista de enorme sucesso, para que siga firme na missão de continuar a enobrecer o emblema", vincou o presidente da Liga Portugal numa mensagem oficial partilhada nas redes sociais.