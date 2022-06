Pedro Proença louva Varandas e aponta: «A Academia marcou uma visão»

Entre várias caras conhecidas do futebol português que marcaram presença nas celebrações dos 20 anos da Academia Sporting, uma delas acabou por ser a de Pedro Proença. O presidente da Liga de Clubes discursou na cerimónia, agradecendo ao emblema leonino o contributo para o futebol de formação, sem esquecer a evolução e contributo para a Seleção nacional."Parabéns ao Sporting pelos 20 anos de Academia. Parece que foi ontem que vimos o espaço idealizado e construído. Ao nível das melhores Academias na Europa. Marcou uma visão. Espaço marcante na vida do Sporting. Foi um passo em frente para o Sporting e futebol em Portugal. Os edifícios por melhor que sejam não passam de paredes sem as pessoas", começou por enaltecer, deixando rasgados elogios a Aurélio Pereira, o 'Senhor Formação': "Acontece porque um dia houve uma visão. Mestre Aurélio Pereira, todos os treinadores e diretores que passaram por esta aAcademia. Esta personalidade marca o futebol português e o Sporting. O treinadores que descobriu, além de Figo e Ronaldo, duas Bolas de Ouro, que se deslocou ao Montijo onde descobriu Futre. E com toda a justiça que tem o seu nome no campo principal. São as pessoas que fazem os espaços e os clubes. Direi mesmo, o melhor jogador português de todos os tempos saiu daqui. Muitos outros se seguiram."Além disso, o presidente da Liga abordou a importância da formação de jogadores em Portugal, com vista a que os futebolistas dêem um salto rumo a outros patamares. "Poucas indústrias têm a capacidade de criar e exportar tanto talento. É um clube diferente. Alcochete é a base e continua a colocar os jogadores nos melhores clubes do Mundo. Da Seleção do Euro’2016, 10 passaram por aqui. É uma visão estratégica do que se quer hoje e amanhã. Esta fábrica chama-se Academia de Alcochete. Somos e temos que assumir que somos uma liga periférica que alimenta o futebol no mundo. Os frutos dos investimentos estão à vista", referiu.A concluir, deixou uma mensagem específica ao presidente do Sporting. "O futuro passa cada vez mais pela formação de talento. Caro amigo Frederico Varandas, continua o teu trabalho, o futebol português precisa de ti!"