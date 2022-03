Pedro Proença: «Varandas é um virar de página diferente das direções anteriores»

A cerimónia de arranque oficial do segundo mandato de Frederico Varandas contou com a presença de vários elementos ligados a diversas instituições, entre eles Pedro Proença. À margem do evento realizado no auditório Artur Agostinho, no Estádio de José Alvalade, o presidente da Liga louvou o novo mandato de Varandas à frente dos leões, abordando os desafios no futuro."Tenho grande admiração por Frederico Varandas enquanto amigo e dirigente. Tem colocado o Sporting acima de si, o que é um virar de página e completamente diferente de direções anteriores. Desejo melhor ao Sporting, que evolua com força e visão daquilo que precisamos para o futebol. Dar as felicidades a Varandas e a sua direção", sublinhou, abordando os pedidos do líder leonino, a pedir colaboração entre clubes e várias entidades."É um pedido responsável para todos nós dirigentes que temos responsabilidade sobre o desporto. Há sempre momentos de reflexão e temos que saber cuidar do desporto de forma geral e futebol em particular. Há muito a fazer no combate à violência, xenofobia. Obriga-nos a esta reflexão continuada para termos no futuro um futebol melhor. Todos juntos [clubes e instituições] valemos mais juntos do que de forma individual. Falamos de um negócio e atividade que nos deve juntar. Essa é certamente a visão do Sporting e de Frederico Varandas", concluiu.