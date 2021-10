Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pequeno príncipe Matheus Nunes na Seleção Nacional Sonho do médio do Sporting concretizou-se e a mãe Cátia abriu-nos a porta com um sorriso rasgado





• Foto: David Cabral Santos