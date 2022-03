Peseiro e o "excelente trabalho" de Amorim: «Hoje, o Sporting está preparado para ganhar mais vezes»

O Sporting deixou de ser um clube "fraturado" para passar a estar "unido", considerou, esta segunda-feira, José Peseiro, à margem do Fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), em Leiria. O antigo técnico leonino rende-se em elogios a Rúben Amorim, que devolveu os leões aos títulos, 19 anos depois, considerando que "tem feito um excelente trabalho".

"O momento em que estive no Sporting foi atribulado, com uma confusão generalizada, eleições, um clube fraturado. Agora, e também devido ao título, é um clube unido, pelo que toda a estrutura, desde o presidente ao Hugo Viana e ao Rúben Amorim, aportaram ao Sporting", declarou o ex-selecionador da Venezuela, para quem os leões se tornaram "uma equipa muito competente e difícil de bater".

"As eleições representaram o que é a união existente no Sporting. Os sócios acreditam no projeto e votaram massivamente nesta Direção. Estava no Sporting, naquele caos, quando Frederico Varandas ganhou as eleições e toda a estrutura aprendeu rapidamente e passou a conhecer o mercado. Hoje, o Sporting cresceu e está numa situação muito boa, está preparado para ganhar mais vezes", considera José Peseiro, para quem o "último título não foi um mero acaso".