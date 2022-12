Pirotecnia e impropérios ao Sp. Braga valem multa ao Sporting de quase 6 mil euros

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o Sporting a pagar 5.916 euros respeitantes ao encontro da Allianz Cup na segunda-feira, diante do Sp. Braga.Em causa, está o uso de pirotecnica, respeitante à 'fatia' maior da coima: 5.100. São seis os engenhos pirotécnicos enumerados, entre potes de fumo, flash-lights e petardos.A outra parte da coima diz respeito ao comportamento incorreto do público afeto aos leões. "Braga é merda, Braga é merda, filhos da p...", foi uma frase entoada durante o encontro com os arsenalistas, de acordo com o que consta no mapa de castigos.Refira-se que também esta terça-feira o Sporting já havia sido condenado a pagar uma multa pecuniária - 3.190 euros - referente ao embate com o Casa Pia.