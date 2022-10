Pirotecnia e tarjas em Alvalade valem mais de 11 mil euros ao Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou o Sporting em mais de 11 mil euros (11.090) pelo comportamento dos seus adeptos na receção ao Casa Pia, no último sábado, nomeadamente na deflagração de engenhos pirotécnicos , mas também pelas tarjas exibidas durante a primeira parte desse encontro.Segundo o mapa de castigos, foi identificada a utilização de tochas incandescentes, foguetes, petardos e flashlights não só no topo Sul (sector A14), mas também no Norte (sectores A15 e A17), infrações que com a reincidência valem 9.560 euros de punição à sociedade verde e branca.No mesmo documento, recordam-se ainda a mensagem da Juventude Leonina para a Direção dos leões - "Quem nos tenta derrubar só perde tempo em tentar 1312" -, assim como outra tarja, lamentando a punição pelo uso de pirotecnia: "Padres e violação? Crime é ter tochas na mão."Nota, ainda, para outro ponto neste mapa que poderá punir o Sporting, mas que "ainda aguarda esclarecimento" pelo relatório que está a ser elaborado pelas forças de segurança (PSP), na sequência dos incidentes no topo Sul