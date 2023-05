Plantel do Sporting descontrai ao som de Coldplay

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após dois dias de treinos exigentes a nível físico, Rúben Amorim decidiu conceder hoje uma folga aos seus jogadores que vão voltar ao trabalho amanhã, às 10h30, na Academia. Mediante esta oportunidade, alguns elementos do plantel não perderam a oportunidade e deslocaram-se a Coimbra para assistirem ao primeiro dos quatro concertos dos Coldplay em Portugal. Nas redes sociais foram visíveis as publicações de Coates, Pote, Franco Israel, Nuno Santos, Rochinha e Gonçalo Esteves, a descontraírem antes do dérbi de domingo