Plantel do Sporting envia mensagem a Daniel Bragança e jogador agradece

View this post on Instagram A post shared by Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

O plantel do Sporting uniu-se em torno de Daniel Bragança, homenageando o médio que se lesionou gravemente e vai parar seis meses. "Nos bons e nos maus momentos, a família verde e branca está contigo. Estamos à tua espera", pode ler-se na mensagem da equipa, que se juntou para a foto com a camisola 68 do médio.A imagem foi publicada no Instagram dos leões, onde o internacional sub-21 português comentou para agradecer o gesto dos colegas.