Plantel do Sporting mostra apoio a Luís Neto: «Unidos em todos os momentos»

Unidos em todos os momentos. Força, Neto! #SportingCP pic.twitter.com/j5OhgpCaEN — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 4, 2022

O plantel do Sporting uniu-se, esta sexta-feira, para mostrar apoio a Luís Neto, central dos leões que foi submetido a cirurgia após sofrer um pneumotórax espontâneo e que vai ser baixa até, pelo menos, ao final do ano."Unidos em todos os momentos. Força, Neto!", escreveu o clube leonino nas redes sociais, numa publicação acompanhada de uma fotografia onde todo o plantel está presente e onde Coates, Adán, Paulinho e Matheus Reis seguram uma camisola com o nome do defesa português.