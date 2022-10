Plantel do Sporting realiza treino de recuperação antes de folgar

O plantel do Sporting já retomou os trabalhos após a eliminação na Taça de Portugal fruto da derrota por 1-0 frente ao Varzim. Os titulares em Barcelos limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto os restantes elementos trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim. Ainda entregues ao departamento clínico continuam Coates, St. Juste, Neto e Daniel Bragança.Os leões folgam na terça-feira e voltam ao trabalho no dia seguinte para iniciarem a preparação ao jogo com o Casa Pia, agendado para o próximo sábado.