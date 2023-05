Plantel do Sporting recupera do dérbi antes de folga

Depois do empate (2-2) registado na receção ao Benfica, o Sporting voltou ao trabalho na Academia na manhã desta segunda-feira, com o treino a ser maioritariamente de recuperação. Segundo informações publicadas pelo clube de Alvalade, os jogadores que foram utilizados durante mais minutos no dérbi eterno ficaram remetidos a trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos treinaram no relvado da ala profissional às ordens de Rúben Amorim.O técnico de 38 anos não pôde contar ainda com Jeremiah St. Juste e Jovane, ambos entregues ao departamento médico, já que recuperam das respetivas lesões.Assim sendo, o plantel da equipa principal do Sporting regressa ao trabalho na Academia na quarta-feira, depois de gozar de uma folga esta terça-feira. Os jogadores arrancam a preparação para a operação Vizela sob o comando de Amorim, num treino à porta fechada, a partir das 10h30 de quarta-feira, na Academia.