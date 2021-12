Plantel leonino faz trabalho de recuperação a pensar já no jogo com o Penafiel

O Sporting voltou este domingo aos treinos já a pensar no jogo com o Penafiel, referente à terceira jornada do grupo B da Taça da Liga.O plantel às ordens de Rúben Amorim fez trabalho de recuperação no ginásio depois de sábado ter vencido o Boavista por 2-0 no Estádio José Alvalade.Zouhair Feddal, Rúben Vinagre, João Palhinha e Jovane Cabral continuam entregues ao departamento médico. Paulinho mantém-se em isolamento por estar infetado com Covid-19Para segunda-feira está agendada nova sessão de trabalho, a última antes do encontro em Penafiel.