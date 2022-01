Plata aplaudido no regresso em Valladolid

Gonzalo Plata parece ter voltado às boas graças dos adeptos do Valladolid após o acidente rodoviário, na madrugada do passado dia 8 de dezembro, quando acusou excesso de álcool no sangue. O extremo cedido pelo leões regressou à competição no jogo com o Leganés (1-0) e, além de ter disputado os 90 minutos, até foi aplaudido no final do encontro.