Plata convocado para a seleção do Equador

Gonzalo Plata figura a lista de convocados de Gustavo Alfaro para a seleção do Equador. O extremo do Sporting foi chamado para as receções a Paraguai (dia 2) e Chile (5) e visita ao Uruguai (9), dos companheiros Sebastián Coates e Manuel Ugarte, todos a contar para a qualificação sul-americana para o Mundial'2022.