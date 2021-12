Plata e o acidente no Valladolid: «A minha mãe aconselhou-me a não voltar a fazer isso...»

Emprestado pelo Sporting ao Valladolid até final da temporada, Gonzalo Plata tem tido uma época algo conturbada no clube espanhol e deu mesmo que falar após ter sido protagonista num acidente de viação que resultou em feridos ligeiros. De regresso ao Equador, país natal, onde passou alguns dias nas férias de Natal, Plata abordou a situação, revelando alguns conselhos deixados pela própria mãe."Falei com a minha mãe acerca do acidente e ela sabe que essas situações não podem acontecer. Aconselhou-me a não voltar a fazer isso e que pense bem em tudo. Pode acontecer com qualquer pessoa. Lamentavelmente sucedeu comigo, mas não voltará a acontecer. Não se pode fazer isso e não se irá repetir", garantiu o internacional equatoriano de 21 anos, o qual leva esta temporada quatro golos apontados em 12 encontros pelo Valladolid.De resto, recorde-se, Plata chegou a retratar-se em relação ao sucedido, numa conferência de imprensa levada a cabo pelo emblema da 2ª divisão espanhola, isto numa altura em que ainda é incerto o futuro do jogador cedido pelo Sporting. Para já, o equatoriano encontra-se cedido pelos leões à formação espanhola, situação que irá vigorar até final da presente temporada.Certo é que o Valladolid tem a possibilidade de adqurir 70% do passe de Gonzalo Plata a troco de 10 milhões de euros, cenário que o próprio clube já apontou como "complicado". "Plata ficar aqui? É complexo. Ele tinha um clube forte de Itália com quem estava quase tudo fechado. Depois chegou o interesse de outros clubes da La Liga e nós ficámos à espera, a falar com o rapaz e o representante, explicando-lhe que vir para uma segunda divisão com um papel de destaque podia dar-lhe o impulso necessário para o futuro. Ele aceitou o desafio e nós quisemos ficar com uma opção de compra, pelo sim, pelo não. Nós temos essa prerrogativa, mas é complicado, em temos da quantia. Pode ser que aconteçam outras coisas no entretanto. A verdade é que não analisámos bem o que vamos fazer", esclareceu recentemente Fran Sánchez, diretor desportivo do Valladolid.