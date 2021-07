Plata marcou pelo Equador mas fez 'mea culpa': «A responsabilidade é minha»

Gonzalo Plata voltou a marcar pelo Equador, agora frente à Venezuela, do português José Peseiro, na Copa América, mas viu a sua seleção conceder o empate (2-2) já nos instantes finais. E apesar de ter contribuído com um golo, o jogador do Sporting fez... 'mea culpa'.





"Depois do nosso segundo golo relaxámos. A responsabilidade do segundo golo [da Venezuela] é minha. Baixámos a intensidade e isso custou-nos o golo. Agora vamos pensar no jogo com o Peru", afirmou Plata após a partida, ciente de que o apuramento para a próxima fase da competição "ainda é possível", contudo mais difícil.Contas feitas, no grupo B da Copa América, o Equador ocupa a 5ª e última posição, com um ponto em dois jogos, ao passo que a Venezuela está um lugar acima, com dois pontos em três jogos. Os quatro primeiros classificados de cada grupo garantem uma vaga nos quartos-de-final.