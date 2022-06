Plata sofre lesão na seleção e arrisca dois meses de paragem

Gonzalo Plata voltou a viver mais um episódio negro esta temporada, desta feita com uma lesão que pode deixar o jogador afastado dos relvados durante algum tempo. Titular no particular desta madrugada do Equador frente a Cabo Verde, o extremo de 21 anos que pertence aos quadros do Sporting foi substituído aos 86' devido a lesão, após ter sofrido uma entrada dura no tornozelo esquerdo.Na partida contra a seleção de Jovane Cabral, outro avançado do clube de Alvalade, Plata não conseguiu completar os 90 minutos do último jogo de preparação do Equador nesta pausa internacional para seleções, ao ponto de deixar o terreno de jogo no Estádio Venue DRV PNK, na Flórida, de maca diretamente para uma ambulância que o transportou para o hospital, onde foi avaliado.As análises comprovaram que Plata sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo esquerdo fruto da lesão, mas que não terá afetado o osso, conforme revelou o selecionador do Equador, Gustavo Julio Alfaro, no final do particular. "O Gonzalo Plata saiu diretamente para o hospital onde fizeram uma ressonância magnética, para descartar que no existe nenhum problema com o osso". Já nas redes sociais, Plata veio a público explicar que "tudo está bem graças a Deus".Segundo a imprensa, Gonzalo Plata arrisca uma paragem entre seis a oito semanas devido a esta lesão, podendo comprometer assim a sua pré-temporada. Recorde-se que o extremo de 21 anos esteve emprestado na última temporada pelo Sporting ao Valladolid e não entra nas contas de Rúben Amorim para 2022/23. O futuro do jogador está ainda por definir, sendo que o acordo entre leões e o emblema espanhol contemplava uma opção de compra de 10 milhões de euros, com o Valladolid ainda a analisar se deve optar pela contratação de Plata, numa fase em que é abordado o interesse do clube no equatoriano.