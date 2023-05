Pleno do CD rejeita recurso do Sporting por Adán... cuja defesa foi parar ao 'spam'

A expulsão de Adán por protestos nos descontos do Sporting-Marítimo A expulsão de Adán por protestos nos descontos do Sporting-Marítimo

O Pleno do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou o recurso do Sporting para despenalizar Adán, que foi expulso frente ao Marítimo, vítima de duplo-amarelo, falhando assim o dérbi deste domingo, contra o Benfica, que arranca às 20h30, no José Alvalade.Segundo o documento publicado pelo organismo no seu site oficial, os leões apelaram à nulidade do processo pelo facto de o CD não ter recebido a defesa prévia para uma eventual despenalização do guarda-redes, de 36 anos, evocando esta última instância a má utilização dos meios e revelando que o documento endereçado pelo departamento jurídico dos verdes e brancos foi... parar ao 'spam'.Não obstante, mesmo que tivesse dado entrada pelos meios corretos, o Conselho de Disciplina, justifica, iria sempre manter a suspensão de um jogo e a multa assessória de 153 euros, aplicando a máxima da 'Field of Play Doctrine', que é como quem diz, a superlativa decisão, neste caso de Tiago Martins, no decorrer do encontro da 32.ª jornada, que penalizou o espanhol com uma primeira admoestação, aos 90'+4, por "empurrão negligente" a Riascos (as imagens, que pode rever aqui , mostram precisamente o contrário), e uma segunda - que terminou em vermelho - aos 90'+7, quando Adán protestou uma ilegalidade no 2-2 dos insulares, que viria a ser revertido com recurso ao VAR.Fica, agora, ao critério do Sporting se vai recorrer para o TAD - trâmite natural - com uma providência cautelar para o TCAS (Tribunal Central Administrativo Sul), que possa suspender o castigo do guardião até que o primeiro organismo nomeado neste parágrafo tome uma decisão final, morosa, por norma.Independentemente do desfecho, Rúben Amorim confirmou , na sua antevisão, que será o uruguai Franco Israel, de 23 anos, quem vai defrontar as águias.O mesmo CD também justifica o porquê de o e-mail enviado pelo departamento jurídico do Sporting ter acabado no spam, vincando a "reputação do rementente" como critério determinante:O Sporting não se ficou, lamentando o precisamente o imbróglio... tecnológico: