Antes do jogo com o Vizela, a Polícia apreendeu da casinha da Juventude Leonina o gerador que era utilizado no local para fazer face ao corte de abastecimento de eletricidade. Após a operação, a claque apontou o dedo à direção e a Frederico Varandas."Ao pseudo-presidente, apenas dizer que a linha chegou ao fim!", escreveram os responsáveis da Juve Leo nas redes sociais.