Por dentro dos treinos do Sporting: guarda-redes usam bolas de ténis e de vólei e Bragança tem queda... para a baliza

O Sporting vive um bom momento, reflexo disso a recente vitória no terreno do Gil Vicente (3-0), com golos de Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Daniel Bragança. Este último estreou-se a marcar em jogos oficiais da equipa principal e, além de dar cartas no meio-campo, também tem queda... para a baliza. Quem nos conta é André Paulo, no podcast 'ADN de Leão'."O melhor guarde-redes do Sporting a jogar com os pés? Sem ser eu? [risos] Costumam dizer que sou bom com os pés... O Adán tem estado muito bem nos jogos, como o Virgínia", começou por referir, garantindo que o médio é, entre os jogadores de campo, aquele com mais dotes entre os postes: "Melhor à baliza? O Dani [Bragança]. Houve um treino em que ele foi à baliza e defendeu tudo! Se calhar teve sorte, adivinhou tudo. Mas defendeu", revelou.Já em relação à preparação dos guarda-redes, liderada por Jorge Vital, André Paulo assume que há muita "gritaria" e frisa a "relação muito boa" com a equipa técnica, que leva tudo ao pormenor: "Treinamos até com bolas de ténis e de vólei. Se defendemos essas bolas, que são mais pequenas, também defendemos uma maior, como a de futebol".Por outro lado, o português de 25 anos lembrou a infância, altura em que começou a jogar a avançado mas rapidamente recuou para a baliza - "tinha 5 anos" - e salienta a importância da equipa B, ao serviço da qual contabiliza seis jogos esta temporada: "Quando vou à equipa B sou mais um para ajudar. A grande vantagem é que, na equipa B, tens miúdos de 17 ou 18 anos a jogar contra homens de 35. A nível de competição é totalmente diferente. E estar na equipa A, mesmo não jogando, é importante".