Porro à partida para Inglaterra: «Disse que a minha cabeça não estava bem mas o Sporting entendeu»

À partida para Inglaterra, para assinar pelo Tottenham, Pedro Porro admitiu que vai ter saudades do Sporting e disse que vai "perseguir um sonho" ao atuar na Premier League."Se vou ter saudades? Seguramente... Estou muito contente por este passo, mas vou deixar um clube que me deu tudo, estou muito agradecido. Espero que tudo lhes corra bem. Deixo muitos amigos aqui, desde que aqui cheguei estou-lhes agradecido e agora tenho de fazer a minha vida e perseguir o meu sonho", disse o ala espanhol aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, antes de embarcar rumo a Londres.Questionado sobre se tinha recusado treinar esta segunda-feira, Porro confirmou mas garantiu que a SAD leonina foi muito compreensiva: "Disse que a minha cabeça não estava bem, mas o Sporting entendeu e estou muito agradecido. O que atrasou as negociações? Não sei."Comoadiantou, Sporting e o Tottenham chegaram a acordo para a transferência de Porro . Os spurs pagam 47,5 milhões de euros aos leões pelo lateral, cedendo ainda mais 15 por cento do passe de Marcus Edwards - a SAD verde e branca passa a deter 65% do extremo inglês, ficando o clube londrino com os restantes 35%.