Porro: «A única coisa que me preocupa é continuar a somar títulos com o Sporting»

Pedro Porro admite que representar um clube como o Real Madrid é um sonho mas garante que, nesta altura, está a pensar apenas no Sporting. O ala-direito espanhol, de 22 anos, partilhou um "comunicado oficial" nas suas redes sociais, a propósito de declarações do avô reproduzidas esta terça-feira noutro diário desportivo.





"Está a chegar-me muita informação de que o meu avô disse que o seu neto nunca jogaria no Real Madrid. Duvido que o meu avô tenha dito isso. Perante essa ‘notícia’, quero esclarecer que o Real Madrid é uma das melhores equipas do Mundo. Qualquer jogador gostaria de jogar no Real Madrid, no Atlético Madrid, no Barcelona ou em qualquer equipa da mesma grandeza. Jogar numa dessas equipas é um sonho para qualquer futebolista. Em qualquer caso, agora estou a jogar no campeão de Portugal, que é uma grande equipa, e a única coisa que me preocupa neste momento é continuar a somar títulos com o Sporting", pode ler-se no comunicado, que foi difundido pelo próprio Porro e que termina com a hashtag ‘#EusouSporting’ e um… coração verde.