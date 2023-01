Porro ainda presente no treino do Sporting

O Sporting já começou a preparar a receção com o Sp. Braga relativo à Liga Bwin agendado para quarta-feira e, como é habitual após os jogos, os titulares limitaram-se a fazer recuperação enquanto os restantes elementos trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim. Daniel Bragança é o único lesionado, mas o treinador leonino também não contará com Paulinho que foi expulso no clássico com o FC Porto.Pedro Porro, que já se despediu dos adeptos no final do clássico uma vez que realizou o seu derradeiro jogo ao serviço dos leões na Allianz Cup, ainda participou nos trabalhos, mas nas próximas horas verá finalizada a transferência para o Tottenham por 48 milhões de euros.Os leões voltam ao trabalho amanhã de manhã, em Alcochete.