Porro assinala dois anos de Sporting: «Vivemos momentos muito bonitos e mais virão»

Faz hoje dois anos que assinei pelo Sporting CP! Uma data especial e muito feliz para mim. Já vivemos momentos muito bonitos e tenho a certeza que mais virão. Obrigado sportinguistas pelo apoio e pelas mensagens de carinho que me fazem chegar todos os dias. Vamos @Sporting_CP pic.twitter.com/YVT1KmiOyw — Pedro Porro (@Pedroporro29_) August 15, 2022

Pedro Porro recorreu esta segunda-feira às redes sociais para assinalar o seu segundo ano ao serviço do Sporting, lembrando o dia 15 de agosto de 2020, quando rumou aos leões proveniente do Manchester City."Faz hoje dois anos que assinei pelo Sporting! Uma data especial e muito feliz para mim. Já vivemos momentos muito bonitos e tenho a certeza que mais virão. Obrigado sportinguistas pelo apoio e pelas mensagens de carinho que me fazem chegar todos os dias. Vamos Sporting", escreveu o espanhol.Desde que chegou ao Sporting, Pedro Porro realizou 74 jogos, nos quais contribuiu com nove golos e 10 assistências.