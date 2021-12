Porro com "saudades" mas em "boas mãos"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda a recuperar de uma lesão na coxa direita - foi, por isso, uma das sete baixas no treino que o Sporting realizou esta segunda-feira - Porro utilizou as redes sociais para mostrar o quão anseia pelo regresso à competição."Saudades", escreveu num primeiro 'story' publicado no Instagram, seguido de um outro, onde se mostra nos bastidores, acompanhado pelo fisioterapeuta dos leões, Rúben Ferreira. "Em boas mãos", acrescentou o internacional espanhol, de 22 anos.