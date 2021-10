Porro confirma susto e regressa aos treinos com a Espanha sem limitações

Pedro Porro regressou este sábado sem limitações aos treinos da seleção de Espanha, depois de ter abandonado na véspera a sessão de trabalho devido a um toque que lhe provocou dores no gémeo direito.





Mesmo com uma fita na zona afeta - kinesio, meramente preventiva -, o jogador do Sporting trabalhou sob as ordens de Luis Enrique no centro de treinos do Inter Milão, onde a Roja prepara a final da Liga das Nações, domingo, diante da França, em Turim.Sarabia, o outro futebolista dos leões que está com a Roja, também participou na sessão de trabalho onde os coletes utilizados foram cor-de-rosa, em apoio à luta contra o cancro da mama.